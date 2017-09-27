"Простые герои": иркутянин предотвратил крупный пожар

17:10, 27 сентября 2017 г.

Преступление, которому не суждено было случиться. Неизвестные подожгли медицинский центр в Иркутске. Молодой иркутянин помог предотвратить пожар. В борьбе с огнем он выиграл в одиночку. О мужественном поступке иркутского таксиста в нашей традиционной рубрике "Простые герои".

Это кадры с камер уличного видеонаблюдения. У дверей офисного здания два молодых человека поджигают автомобильную шину. Преступники действуют спокойно и расчетливо. Пламя моментально распространяется. История могла бы закончиться трагически, если бы не стечение обстоятельств и отвага иркутянина. "Сначала полил дверь саму, она больше всего обгорела. Потом пытался покрышку вручную отсюда сюда убрать, но не удалось ", - рассказывает Дмитрий Бойко.

В момент возгорания мужчина как раз проезжал мимо. По ночам он подрабатывает в службе такси. Увез пассажира и поспешил вернуться на место пожара. Пламя уже перекинулось на дверь. Возникла угроза распространения огня на соседние деревянные дома. Стоит отметить: ни одна из проезжающих машин не остановилась. "Руку обжигать начало. Дошел вон туда, сломал палку. Пришел, уже, получается, палкой убрал покрышку. В лужу ее опрокинул и все. Ну и плюс остатки, которые были, все сгреб в кучу, а потом ковриком обычным машинным я уже все остальное затушил", - говорит Дмитрий Бойко.

Сегодня здание, где чуть не случился крупный пожар, приводят в порядок. Действия Дмитрия с профессиональной точки зрения оценивают спасатели. "Дмитрий действовал грамотно. Сначала прекратил распространение огня, проникновение его внутрь здания. Затем устранил источник зажигания, тем самым предотвратил пожар, ущерб. Прекратил пожар на ранней его стадии", - прокомментировал Андрей Морозов, начальник центрального пункта пожарной связи второго отряда противопожарной службы г.Иркутска.

Как раз в день происшествия у Дмитрия был день рождения. Поэтому сегодня слова благодарности вместе с поздравлениями. Сотрудники МЧС символично дарят огнетушитель, чтобы, если вдруг опять, не идти на борьбу с огнем вручную.

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