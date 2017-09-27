Спортобзор 14:26, 27 сентября 2017 г.



Тхэквондист Роман Кузнецов вновь в числе лучших. А вот волейболистки "Ангары" пока проигрывают в Кубке Сибири и Дальнего Востока. Обо всех спортивных новостях в спортобзоре.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

С поражений начала свои игры волейбольная "Ангара" на Кубке Сибири и Дальнего Востока. В первом матче иркутянки уступила красноярскому "Енисею". Проиграли "всухую" - 3:0. А на следующий день наши волейболистки повторили сценарий первого с таким же счетом. В матче с "Сахалином" "Ангара" не смогла ничем ответить сопернику. Сегодня в расписании Кубка у иркутянок встреча с "Тюменью".

Тхэквондист Роман Кузнецов завоевал серебро на втором этапе мировой серии Гран-при. В финальном поединке в весовой категории свыше 80 кг наш боец уступил британцу Магаму Чо. Бронзу получили спортсмены из Южной Кореи и Словении. Всего на соревнования в Марокко приехали более 200 бойцов. От России на турнире выступило 14 тхэквондистов. А вот с медалью уехал только наш Роман Кузнецов. Сейчас иркутянин в мировом рейтинге на восьмой позиции. Впереди у него еще два этапа Гран-при в Лондоне и Кот-Д-Ивуаре.

Еще одна иркутская спортсменка прославила регион. Светлана Сапунова выиграла в номинации бодифитнес среди мастеров на известном турнире "Арнольд Классик Европа". К слову, весь пьедестал в этой категории остался за россиянками. Его проводят с 1988 года под эгидой международной федерации бодибилдинга и фитнеса. Сейчас Светлана готовится к предстоящему чемпионату мира.