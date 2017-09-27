Знак отличия "За заслуги перед Иркутской областью" вручили генпродюсеру медиахолдинга "АС Байкал ТВ"

14:23, 27 сентября 2017 г.

К юбилею Иркутской области приурочили вручение государственных наград России. Их удостоены жители региона за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную службу на благо области.

Губернатор Сергей Левченко отметил, что благодаря опыту этих людей и способности самоотверженно работать успешно развивается экономика в Восточной Сибири. "Вы все внесли большой вклад в развитие Иркутской области, ее потенциала. Во многом благодаря вам крепнет Иркутская область, закладывается фундамент для воспитания будущих поколений", - подчеркнул Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Указом президента Орденом Дружбы наградили работников Иркутского авиационного завода за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники. Орденом "За заслуги перед Отечеством" 2 степени отмечены представители угольной промышленности. А знак отличия "За заслуги перед Иркутской областью" получили деятели культуры, средств массовой информации. Среди них генпродюсер нашего медиахолдинга. "Очень приятно получать награду в день 80-летия Иркутской области, считаю, что любая награда, или компании или лично кому-то, - это задаток на то, чтобы мы работали еще лучше", - сказал Роман Синтоцкий, генеральный продюсер ООО "Медиахолдинг АС Байкал ТВ".

Также сегодня губернатор вручил знаки "80 лет Иркутской области". Поощрение производится однократно за социально значимую общественную деятельность, за высокие результаты в развитии экономики, производства, науки, техники, культуры, образования, за благотворительную деятельность.

 

 

 

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