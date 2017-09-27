Виталий Зоркин и Игорь Петров поделились воспоминаниями об Александре Вампилове

14:21, 27 сентября 2017 г.

Для них он был просто Саня. Одногруппники Александра Вампилова до сих пор вспоминают своего друга, как обычного студента филфака, веселого и одаренного. Память о нем они пронесли через всю жизнь. Известным иркутским журналистам Виталию Зоркину и Игорю Петрову в этом году тоже исполнилось 80 лет. И в свой юбилейный год они снова делятся воспоминаниями о студенчестве и рассказывают о том, каким они запомнили великого драматурга.

Фотографировать известных людей журналист Виталий Зоркин начал еще в студенчестве. Только тогда еще никто не знал, что один из главных героев его снимков станет великим драматургом. Он учился в одной группе с Александром Вампиловым. И практически все университетские снимки писателя созданы его талантливым одногруппником.

В этом году профессор издал новую книгу, в которую включил воспоминания и, конечно, фотографии со своим другом и современником. Виталий Зоркин очень гордится тем, что и памятник драматургу у драмтеатра создан благодаря его снимкам. "Я отдал 29 фотографий, попросил скульптор Лыков. И вот, пользуясь моими фотографиями, он создал памятник Вампилову", - рассказал Виталий Зоркин, кандидат филологических наук, профессор.

А для Игоря Петрова память о Вампилове связана с музыкой. Они вместе играли в студенческом оркестре, собирали пластинки с произведениями классиков. В отличие от одногруппника Игорь Петров связал свою жизнь с журналистикой и музыкой. Коллекция его пластинок и магнитофонных бобин пополнилась уже не одной тысячей экземпляров. Долгое время он работал на радио и телевидении, заведовал музыкальной и литературной редакциями. И больше 40 лет преподавал радиожурналистику студентам родного университета. При этом музыка, связывающая  с Вампиловым, до сих пор звучит в его сердце. Сейчас он готовит к публикации автобиографию, и в ней целый раздел будет посвящен музыке, которую любил Александр Вампилов. "И он искал драматургию и в крупных формах, музыкальных формах. Неслучайно я описываю подробно, как он слушал Крейцерову сонату Бетховена. И возникает мысль, что вот это знание драматургии музыкальных произведений в какой-то степени помогло ему и в создании и прозы, и рассказов, и пьес и так далее, и так далее", - говорит Игорь Петров, доцент кафедры журналистики и медиаменеджмента.

Для него, как и для Виталия Зоркина, Вампилов был просто Саня. Поэтому для них особенно важно поделиться с другими воспоминаниями о своем друге. И показать его таким, каким они его запомнили: молодым, одаренным и настоящим.

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