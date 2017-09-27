Монгольские власти, похоже, передумали строить гидроэлектростанции на Селенге

14:15, 27 сентября 2017 г.

Тендеры на разработку технико-экономического обоснования возведения объектов отменили. Два года назад монголы заявили о планах построить целый каскад электростанций на реке. Тревогу забили ученые, они заявили, что сооружения существенно скажутся на водоснабжении Байкала, а фактически погубят озеро.

В Иркутской области и Бурятии прошли общественные слушания, жители высказались против строительства. Последние известия экологи назвали настоящей победой. "Отмена тендеров Всемирного банка на монгольские ГЭС - яркое и убедительное доказательство того, что экологическая общественность и местные жители могут с успехом отстаивать свои интересы даже перед лицом крупнейших международных финансовых институтов и национальных правительств. История борьбы с монгольскими ГЭС в защиту Байкала еще не закончена, но одна из важных битв уже выиграна", - сказал Александр Колотов, российский координатор экологической коалиции "Реки без границ".

Тем временем российские власти предлагают монголам помощь в решении энергетических проблем. В частности, есть планы по строительству ЛЭП.

comments powered by HyperComments

Заметки

Знак отличия "За заслуги перед Иркутской областью" вручили генпродюсеру медиахолдинга "АС Байкал ТВ"

К юбилею Иркутской области приурочили вручение государственных наград России. Их удостоены жители региона за трудовые успехи и...

14:23, 27 сентября 2017 г.

Виталий Зоркин и Игорь Петров поделились воспоминаниями об Александре Вампилове

Для них он был просто Саня. Одногруппники Александра Вампилова до сих пор вспоминают своего друга, как обычного студента филфака,...

14:21, 27 сентября 2017 г.

Монгольские власти, похоже, передумали строить гидроэлектростанции на Селенге

Тендеры на разработку технико-экономического обоснования возведения объектов отменили. Два года назад монголы заявили о планах...

14:15, 27 сентября 2017 г.

80 лет сегодня исполняется Иркутской области

С годовщиной образования региона жителей поздравил президент Владимир Путин.

14:08, 27 сентября 2017 г.

Смотрите программу "Городская среда" на телеканале СТС

Новые дороги, новые скверы и даже новые достопримечательности. Этим летом Иркутск сильно преобразился. Изменения коснулись всех: и...

14:12, 20 сентября 2017 г.

"Барьеров нет" от 15.09.2017

В муниципальном автопарке Иркутска обновление. Его пополнили 17 новых автобусов. Все они низкопольные со специальными пандусами. А...

22:23, 15 сентября 2017 г.

На Иркутскую область надвигается непогода

По данным метеорологов, уже в ближайшие сутки в некоторых районах Иркутской области пройдут грозы и усилится ветер. Порывы будут...

14:06, 13 сентября 2017 г.

Снег и дождь придут в Иркутскую область

Кроме того, ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области. Также в западных, северо-западных,...

16:50, 08 сентября 2017 г.

Заморозки и высокие классы пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области

Непогода придет в регион ближе к концу недели, синоптики ожидают понижение ночных температур до минус 5 градусов. Главное управление...

16:00, 06 сентября 2017 г.

Погода ухудшится в Иркутской области

Грозы, дождь и даже заморозки ожидают в Иркутской области. Ненастная погода придет в регион уже в ближайшие дни. Пятого сентября на...

17:57, 04 сентября 2017 г.