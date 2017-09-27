Монгольские власти, похоже, передумали строить гидроэлектростанции на Селенге 14:15, 27 сентября 2017 г.



Тендеры на разработку технико-экономического обоснования возведения объектов отменили. Два года назад монголы заявили о планах построить целый каскад электростанций на реке. Тревогу забили ученые, они заявили, что сооружения существенно скажутся на водоснабжении Байкала, а фактически погубят озеро.

В Иркутской области и Бурятии прошли общественные слушания, жители высказались против строительства. Последние известия экологи назвали настоящей победой. "Отмена тендеров Всемирного банка на монгольские ГЭС - яркое и убедительное доказательство того, что экологическая общественность и местные жители могут с успехом отстаивать свои интересы даже перед лицом крупнейших международных финансовых институтов и национальных правительств. История борьбы с монгольскими ГЭС в защиту Байкала еще не закончена, но одна из важных битв уже выиграна", - сказал Александр Колотов, российский координатор экологической коалиции "Реки без границ".

Тем временем российские власти предлагают монголам помощь в решении энергетических проблем. В частности, есть планы по строительству ЛЭП.