80 лет сегодня исполняется Иркутской области
С годовщиной образования региона жителей поздравил президент Владимир Путин.
В своем послании глава государства отметил, что "прошедшие десятилетия стали временем индустриального развития Приангарья, формирования его топливно-энергетического комплекса, транспортной, социальной инфраструктуры. Благодаря упорному труду нескольких поколений жителей область преобразилась, выросла в один из ведущих промышленных, научных, культурных регионов Восточной Сибири". Путин отметил: область богата на таланты и можно гордиться земляками Валентином Распутиным, Александром Вампиловым, Евгением Евтушенко, Денисом Мацуевым.