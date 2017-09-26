Контрабандисты леса придумали новый способ не платить пошлину на экспорт 17:44, 26 сентября 2017 г.



Новый способ махинаций с лесом выдумали нечестные на руку экспортеры. Они с минимумом затрат делают из кругляка брус и выдают его за обработанное сырье. Что им это дает и чем отвечают на очередную хитрость иркутские таможенники, расскажем далее.

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"Абсолютно чистая доска идет на экспорт. А для внутреннего рынка доработка метр отрезается, и уже идет трехметровая", - рассказывает Андрей, рабочий.

Все лучшее - на экспорт. В этом цехе готовят пиломатериал, в том числе для заграницы. Вывозить древесину в виде досок и бруса выгоднее: экспортеры не платят пошлину. А вот на кругляк она составляет 80% от таможенной стоимости. Чтобы не платить таких денег нарушители идут на хитрость. "Декларируется один объем лесоматериалов, при фактическом контроле устанавливается его превышение. Производят распиловку бревна, не доводя его до степени соответствия с ГОСТом. Но декларируется этот пиломатериал под нормальной, скажем так, пилопродукцией. И здесь уже возникает также ответственность", - говорит Сергей Заботин, заместитель начальника Иркутского таможенного поста.

Юрий Корсаков работает инспектором уже 10 лет. Каждый день он сверяет декларации с тем, что привозят на самом деле. Это проверка не только объема, но и породы древесины, чтобы предприятия не выдали, к примеру, кедр или лиственницу за сосну. В последнее время он отмечает новую тенденцию. "Насчет круглого леса: его сейчас мало стало, пиломатериалами больше. Сейчас пиломатериалов больше вывоз в основном по объему, ну и там выявляется грубый груз среди пиломатериалов. Это уже дело о недостоверном декларировании", - отмечает Юрий Корсаков, главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра Иркутского поста.

В этом году количество правонарушений, связанных с лесом, выросло почти на треть. Чаще всего нашу древесину пытаются отправить контрабандой в Китай и Узбекистан.