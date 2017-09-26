Туристический поток из Китая в Иркутскую область за год вырос в три раза 17:43, 26 сентября 2017 г.



За первые 8 месяцев 2017-го нашу область посетили 36 тысяч китайцев. Благодаря такому паломничеству регион вошел в десятку субъектов России по количеству иностранных путешественников и сейчас занимает шестое место. Всего же Иркутскую область в этом году посетили уже 757 тысяч туристов. Среди них 84 тысячи - иностранцы.