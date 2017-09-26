Майями обрел новый дом 17:41, 26 сентября 2017 г.



Жеребец, за судьбу которого переживали все жители Братска, переехал в конный клуб. Напомним, увидев истощенное животное на одном из заброшенных дачных участков под ЛЭП, местные жители забили тревогу. Несколько дней конь прожил там без воды и еды.

Зоозащитники и ветеринары подтвердили, что в таких условиях содержать коня нельзя. Гнедого накормили и обратились в полицию. После этого хозяйка несколько раз перевозила скакуна на новое место. Но, в конце концов, согласилась отдать его в конный клуб. "С хозяйкой просто уже поговорили и постарались ей по-человечески объяснить, что лошадь — это, в первую очередь, живое существо. Что оно каждый день хочет есть. И что организовывать операции по укрыванию и перепрятыванию коня несерьезно и вообще негуманно, не по-человечески. Хозяйка поняла и решила отдать коня", - сообщила Екатерина Илларионова, руководитель конного клуба, г.Братск.

В новом доме Майами уже ждет комфортное стойло. Лошади предстоит длительная реабилитация. На адаптацию жеребца к обществу и другим животным уйдет примерно год.