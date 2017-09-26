Животные-инвалиды тоже хотят иметь дом и семью 17:37, 26 сентября 2017 г.



Когда друг оказался вдруг… Преданные, подстреленные и раненые животные регулярно оказываются на улицах. Попасть в дом им гораздо сложнее. Чаще люди хотят завести здоровую и породистую собаку или кошку. Но животные-инвалиды тоже хотят иметь дом и семью.

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Приветливо виляет хвостом и уже вновь готов доверять людям. Находку назвали Барсиком за ласковый характер. Травмированную лапу ветеринарам Иркутской городской станции пришлось удалить. От потери пес оправился, но будущее собаки пока туманно. Как и прошлое. "По собаке можно предположить, что пес потерялся, он молодой, чистенький, нехудой, у него хороший кожаный ошейник. Но, с другой стороны, можно подумать, что раз собака потерялась, то он не очень нужен своим хозяевам, потому что они его отпускали на самовыгул", - говорит Елена Прадчук, волонтер.

Ежедневные уколы и процедуры и у пса Беляша. Бездомную собаку безжалостно расстреляли из травматического оружия в Карлуке. Неравнодушные люди передали истощенное и раненое животное кинологам "К-9". Рентген показал: пули остались в голове и лапе собаки. Один глаз больше никогда не будет видеть, часть лапы ампутировали, чтобы не было заражения. Но быть здоровым псом у Беляша есть все шансы. Как и стать кому-то другом. "Не нужно бояться, что у собаки три, а не четыре лапы, это будет абсолютно полноценное здоровое животное, никаких отклонений в развитии не будет у этого животного. После того как неделя содержания в питомнике прошла, он абсолютно добродушный, любой человек может зайти, погладить его, он незлопамятный оказался", - рассказывает Юлия Волынова, ветеринар.

Чаще всего собаки не помнят людского зла. Подстреленные и раненые они тоже хотят лучшей жизни. Но пристроить собак-инвалидов гораздо труднее. Рано или поздно хозяин находится. Однажды безлапую собаку забрал мужчина. Как оказалось, друг по несчастью: у него не было руки. Барсик и Беляш верят, что изъян не помешает им стать частью чьей-то семьи.