Благоустройство областного центра продолжится до наступления холодов

17:22, 26 сентября 2017 г.

13 общественных пространств в Иркутске до конца ноября приобретут облагороженный вид. Это будут территории, которые доступны жителям бесплатно в любое время. Это могут быть скверы, зоны отдыха, новые площадки рядом с большими парковками. Благоустройство сейчас активно идет в рамках программы формирования комфортной городской среды.

Набережная у ледокола "Ангара". Весной здесь провели все необходимые коммуникации, ливневку. Обустроили асфальтированную зону для прогулок и парковочные места, провели освещение и установили игровую площадку. Появились архитектурные постройки нового поколения для ресторанной инфраструктуры, газоны и даже деревянная смотровая площадка.

- Хорошо, что такие места появляются, потому что в Иркутске немного мест, где можно отдохнуть.

- Это способствует развитию города, позволяет расслабится в выходные, погулять.

- Очень хорошо, что в Иркутске появляются такие места отдыха, где можно погулять с друзьями и отдохнуть компанией.

Федеральный приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" рассчитан на несколько лет. Программа прорабатывается до 2022 года. Сейчас идет  реализация первого этапа. В списке 13 территорий. Иерусалимская лестница, вампиловский сквер и сад Томсона - это лишь часть мест отдыха, которые приведут в порядок в Иркутске. "На Постышева на сегодня мы приступили к разметке тротуарных дорожек, к установке бордюрного камня, ведется подготовка к бетонированию чаши фонтана, территория большая, озеленение сохраним, какую-то часть перенесем", - сообщил Илья Кручинин, начальник управления капитального строительства г.Иркутска.

В общей сложности в городе обустроят три новых фонтана: на нижней площадке Иерусалимской лестницы, а также в сквере на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина. Одно из главных условий благоустройства новых мест отдыха, отмечает мэр Иркутска Дмитрий Бердников, комфорт для горожан. Парки, скверы, спортивные и детские зоны должны быть наполнены функциональным смыслом. "Сроки максимально сжатые, погодные условия не радуют, и, тем не менее, поставленную задачу мы должны выполнить, у всех есть уверенность, подрядчики настроены позитивно",- сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

До холодов необходимо выполнить все земляные работы и асфальтирование. Подрядчики полностью закончат благоустройство, установят лавочки и ограждения до конца ноября.

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