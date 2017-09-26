Международная выставка "Сиблесопользование" открылась в Иркутске 17:16, 26 сентября 2017 г.



Все для работы с деревом: оборудование, новые технологии и машины. Международная выставка "Сиблесопользование" открылась в Иркутске. Представители лесного бизнеса приехали из России и из-за рубежа. Это представители Китая, Финляндии, Эстонии, Австрии.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Мода на старину в очередной раз возвращается. В лавку с мебелью заходишь, как в музей. Здесь на комоде греется чай в самоваре, над головой висит деревянная люстра, а в углу комнаты огромный стол из каштана. Он настолько массивный, что кажется, с таким имуществом часто менять жилье никак не получится. Деревянная мебель - экологичная и долговечная. Например, часы вполне могут отчитывать ход времени, в том числе, и будущему поколению.

В лесной отрасли региона работает 35 тысяч человек. Сейчас одна из ключевых задач - сохранение лесных массивов. То, насколько здоровы деревья, определяет постоянный мониторинг с земли и из космоса. Как выглядит лес, смотрят по специальным снимкам. "Мы берем разновременные снимки. Допустим, космоснимок прошлого года и космоснимок этого года. Если увидим изменения цвета, то мы можем сказать, что насаждения усыхают. Дальше уже наземные данные подтверждают или опровергают это. И говорят, чем заражено, какие вредители", - объясняет Игорь Сумин, начальник отдела дистанционного лесопатологического мониторинга и ГИС.

А на уличной выставке в "Сибэкспоцентре" современная техника для лесозаготовки. Пройти тест-драйв машин можно прямо на выставочной площадке. Выставка "Сиблесопользование" продлится до 29 сентября.