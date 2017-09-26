Сторонника "Исламского государства" задержали в Иркутске 17:03, 26 сентября 2017 г.



Сторонника террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России, задержали в Иркутске. Им оказался 30-летний мужчина из ближнего зарубежья. Он находился в международном розыске по линии Интерпола.

Сотрудники полиции в ходе реализации оперативной информации регионального управления ФСБ России при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали мужчину в Октябрьском районе Иркутска. "Мужчина успел трудоустроиться рабочим в одной из строительных организаций областного центра, где и был обнаружен правоохранителями. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Сейчас проводят экстрадиционную проверку. По ее результатам примут соответствующее решение.