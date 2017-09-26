Сумку с миллионом рублей обнаружили в фонде "Оберег" 16:58, 26 сентября 2017 г.



Загадка на миллион. Сумку с крупной суммой денег и "странными вещами" обнаружили сотрудники благотворительного фонда в пункте приема и раздачи вещей. Что это: благотворительность или невнимательность?

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Каждый день свои вещи сюда приносят сотни иркутян. Сотрудники благотворительного фонда "Оберег" их сортируют, обрабатывают и раскладывают по полкам. Нуждающихся в одежде так много, что уже к вечеру стеллажи пустеют.

Сегодня утром Мария Климова как всегда наводила порядок в помещении. Но в этот раз обычная сумка с вещами привлекла внимание. "Увидела, что в одной из сумок денежка лежит. Поначалу даже удивилась, когда обнаружила, что сумма очень большая. Вышла из помещения, но вернулась, посчитала, позвонила руководителю, спросила, что делать", - рассказывает Мария Климова, сотрудник благотворительного фонда "Оберег".

1 миллион 17 тысяч 500 рублей. Благотворительный взнос? Деньги в пункте раздачи вещей оставляли и раньше, но не в таком объеме. Или чья-то щедрая забывчивость? А ведь деньги фонду действительно нужны. На попечении у "Оберега" находятся 150 человек. Здание в Иркутске давно нуждается в ремонте. Кроме того, к концу подходят последние запасы продовольствия и лекарств. "Основная потребность у нас на данный момент в памперсах, смесях, медикаментах. Сейчас приближается холодный период года, детки болеют, требуются медикаменты. Но все мы знаем стоимость лекарств", - говорит Евгения Челенко, специалист по социальной работе благотворительного фонда "Оберег".

"Сумку на миллион" волонтеры не показывают намеренно. О своих правах на нее уже заявили несколько человек. Вот только описать потерю никто так и не смог. Тем временем сотрудники фонда все еще ждут, что настоящий хозяин-миллионер объявится и прольет свет на эту загадку.