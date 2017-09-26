Спортобзор 14:07, 26 сентября 2017 г.



В спортивном блоке сегодня можно радоваться лишь за иркутских тхэквондистов. Не золото, конечно, а серебро. А вот в хоккее и волейболе сплошные проигрыши. Подробности встреч и матчей в спортобзоре.

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Серебряный выход Романа Кузнецова. Второй этап мировой серии Гран-при по тхэквондо в Марокко завершился для иркутянина на второй ступени пьедестала. Конкуренцию составляли более 200 спортсменов из 53 стран. Роман вышел на татами в весовой категории свыше 80 кг, золотую медаль он уступил представителю Великобритании. Тройку лидеров замкнули спортсмены из Южной Кореи и Словении.

А у ангарского "Ермака" вновь поражение. На выезде в матче высшей хоккейной лиги хоккеисты уступили "Рубину" из Тюмени - 2:3. Счет открыли хозяева, и дальше, в основном, они и вели игру. "Ермак" был в роли догоняющих. После неудачной встречи аргарчане пошли вниз в турнирке - седьмая строчка. Завтра "Ермак" вновь выйдет на лед, соперник - "Зауралье" из Кургана, сейчас эта команда на 16-й строчке турнирной таблицы.

Неудачи и у наших волейболисток. В Кубке Сибири и Дальнего Востока иркутская "Ангара" дома встречалась с "Енисеем" из Красноярска. В первом туре потерпели досадное поражение - 0:3. Шанс отыграться есть, матчи продолжат вплоть до 30 сентября. Результаты других команд: "Приморочка" уверено обошла новосибирцев, а "Сахалин", несмотря на отчаянную борьбу, все же уступил "Тюмени".