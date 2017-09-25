Из-за ремонта тепломагистрали на Глазковском мосту ограничено движение 14:00, 26 сентября 2017 г.



Дорожные работы и несколько аварий в разных концах города парализовали движение. В девятибалльных пробках встал Иркутск вчера в конце рабочего дня. Особенно сложная ситуация была в центре, там транспортный поток практически остановился.

Заторы также были на мостах через Ангару: три аварии случились на Академическом, одна на Иннокентьевском, а на Глазковском к тому же вели дорожные работы. Ремонт тепломагистрали, расположенной под Глазковским мостом в Иркутске, продолжится сегодня до 20 часов. Движение на участке ограничено. В пресс-службе "Иркутскэнерго" рассказали, что это максимальное время работ. Возможно, ограничение движения снимут и раньше. Сотрудники ГИБДД просят горожан по возможности выбирать маршрут, не проходящий по мосту.