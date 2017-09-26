9-летний школьник выпал из автобуса 13:58, 26 сентября 2017 г.



Третьеклассник попал под колеса автобуса в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Школьник выпал из салона транспорта, когда водитель открыл двери во время движения.

Девятилетний Макар держится, как настоящий мужчина, несмотря на то, что вчера по его руке буквально проехала трехтонная машина. Мальчик возвращался домой после уроков. По привычке запрыгнул в ПАЗик. Водитель поспешил закрыть дверь и зажал школьника, потом эту самую дверь открыл. Макар выпал и лишь чудом не оказался под автобусом полностью. Но рука пострадала сильно. "Я испугался сначала, думал, что все, у меня рука останется такая. Потом мне операцию сделали, у меня рука выглядела нормально", - говорит Макар Матвеев, пострадавший.

По словам врачей, Макар получил рваную лоскутную рану. Скажется ли травма в дальнейшем, пока рано говорить. Вполне вероятно, что потребуется еще одна операция, в том числе косметическая. "Пострадала, собственно говоря, только кожа и подкожно-жировая клетчатка. Мальчику повезло в том плане, что не были повреждены ни сосуды, ни сухожилия, ни кости. То есть повреждены были только поверхностные ткани. Но рана обширная, поэтому потребовала первичной хирургической обработки именно в условиях операционной под наркозом", - сообщил Василий Остапенко, врач-травматолог детской клинической Ивано-Матренинской больницы.

Водитель злополучного ПАЗа не пытался уйти от ответственности. Он сразу высадил пассажиров и отвез пострадавшего в скорую. Как отметили в городской администрации, перевозчик - частник. И какое он получит наказание, решат инспекторы ГИБДД. "Я считаю, что вина есть водителя. Так как не убедился, что двери закрыты и что никто не выходит, не заходит. В принципе водитель не отказывается, звонит и узнает ситуацию, предлагает материальную помощь. Не только материальную, предлагает помощь. Я пока не знаю, сейчас просто голова не об этом думает, главное, чтобы ребенок был здоровый и живой", - сказал Алексей Матвеев, отец Макара.

По словам персонала больницы, такие случаи со школьниками происходят периодически. Зачастую дети получают травмы, когда пытаются быстро выбежать из автобуса, чтобы не платить за проезд. Но это вовсе не означает, что безбилетный пассажир должен оказаться в больнице.