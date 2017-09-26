Пассажиры "ВИМ-Авиа" не могут вылететь из Москвы в Иркутск и другие города 13:55, 26 сентября 2017 г.



Денег нет, но вы держитесь. Сотни пассажиров в московском "Домодедово" ожидают рейса авиакомпании "ВИМ-Авиа" в Иркутск. Со вчерашнего дня задержаны десятки других самолетов: в Сочи, Симферополь, Ереван, Анталью, Шеньян. Сегодня же отменили вылет из Иркутска в столицу. Авиакомпания отказалась от всех чартерных рейсов.

По данным ассоциации туроператоров, из-за этого за границей остаются от 50 до 100 тысяч человек, сообщает РБК. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения денег пассажиров должностными лицами за мошенничество в особо крупном размере. Следствие установило, что сотрудники "ВИМ-Авиа", зная о том, что денег на топливо у авиакомпании недостаточно, продолжали продавать билеты пассажирам. Тысячи людей штурмуют стойки регистрации в надежде на вылет. По данным Росавиации, "ВИМ-Авиа" занимает десятое место по перевозке пассажиров в России. С начала года она перевезла почти два миллиона человек. Компания зарегистрирована в Татарстане.