Иркутские фотографы представили свое творчество на выставке в Швейцарии

18:30, 25 сентября 2017 г.

Из Швейцарии с любовью. Выставка "От Сен-Готарда до Байкала" проходит в стране часов и шоколада.

Каждый год там вспоминают швейцарский поход русской армии во главе с генералом Александром Суворовым. В конце XVIII века состоялась битва войск Российской Империи и армии Наполеона. Одним из участников исторического похода был Иван Цейдлер. Позже он стал губернатором Иркутска. Именно ему в этом году посвятили выставку. Общие страницы истории двух стран, а также красоту природы представили на картинах и фотографиях. Швейцарский горный массив Сен-Готард соседствует с российским Байкалом. Это работы, в том числе, иркутских фотографов. "Хочется показать, что есть дикая природа, есть места, о которых нужно заботиться, и то, что это в наших руках, и будущим нашим потомкам оставить эту красоту. Получили отклик, что людям это интересно, они полюбили заочно уже наши берега, наш Байкал, нашу природу", - говорит Елена Зверева, фотограф, участница выставка "От Сен-Готарда до Байкала".

Байкал представили глазами современных фотографов, а также мастеров начала прошлого века. Экспозиция будет открыта до конца сентября.

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