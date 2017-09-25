Спортобзор

18:10, 25 сентября 2017 г.

Ангарский "Ермак" порадовал болельщиков игрой на выезде, а вот "Байкал-Энергия" показала не лучшую форму. Подробнее в спортивном обзоре.

5:10 - с таким счетом иркутская "Байкал-Энергия" уступила в Хабаровске "Сибсельмашу" из Новосибирска. Игра прошла 24 сентября в рамках Кубка России. Это третье поражение "Байкал-Энергии" в Кубке. Следующая встреча у наших хоккеистов завтра также в Хабаровске. В 12.00 по иркутскому времени они сыграют с кемеровским "Кузбассом".

А ангарский "Ермак" в выходные встретился в Караганде с местной "Сарыаркой". Счет открыли хозяева на первой же минуте матча. "Ермаку" удалось отыграться только во втором периоде. Самым напряженным стал третий игровой отрезок. В самом начале гости вышли вперед, а уже через две минуты увеличили отрыв - 1:3. Все, чем смогли ответить хозяева, - одна шайба в самом конце периода. В итоге 2:3 - победа "Ермака", и шестая строчка у ангарчан в турнирной таблице ВХЛ.

Усть-ордынский борец Александр Богомоев выиграл Международный турнир по вольной борьбе "Шахтерская слава". Соревнования завершились в Кемерово 23 сентября. Александр занял первое место в категории до 61 килограмма. Спортсмен сумел восстановиться после тяжелой травмы. В апреле он попал в реанимацию с разрывом селезенки после драки с участием тренера борца и депутата районной думы Усть-Ордынского. Еще один иркутский борец Юлиан Гергенов взял на турнире серебро в той же весовой категории.

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