Сотрудники Росгвардии и полиции проверяют владельцев огнестрельного оружия 18:05, 25 сентября 2017 г.



Предъявите ваше оружие. Сотрудники Росгвардии и полиции проверяют владельцев огнестрельного оружия по всей Иркутской области. Смотрят, соблюдают ли они правила хранения и сроки регистрации.

За неделю правоохранители запланировали побывать почти у двух тысяч владельцев ружей, пистолетов и карабинов. Среди жителей региона немало законопослушных обладателей огнестрела. Однако есть нарушения. "Чаще всего выявляется, что гражданин выехал, не проживает по данному адресу, однако своевременно органы лицензионно-разрешительной работы он не уведомил. Это приводит, конечно, к штрафу. Также если владельцы просрочили сроки при регистрации оружия, привлекаем к административной ответственности и изымаем оружие", - сказал Николай Осодоев, старший инспектор центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Иркутской области.

С начала этого года в Иркутской области за нарушение правил хранения и использования изъяли более пяти тысяч единиц оружия и 26 тысяч патронов различного калибра. Штраф заплатят четыре тысячи владельцев огнестрела.