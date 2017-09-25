В поселке Бохан одна из участниц убийства созналась в содеянном 18:02, 25 сентября 2017 г.



Потустороннее убийство. События, которые развернулись в поселке Бохан Иркутской области в ночь на Старый Новый год, напоминают сюжет шекспировской трагедии. Будущий зять убил отца своей возлюбленной и с ее помощью спрятал тело. На момент преступления боханские Ромео и Джульетта также были несовершеннолетними. И страшная тайна так осталась бы нераскрытой, если бы на сцену не вышел другой необычный персонаж.

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Ксении Ивайловской противопоказано волноваться, она ждет ребенка. Но удержаться от эмоций, вспоминая тот злополучный вечер, девушка не может. Тогда Ксюша, ее бой-френд Александр и их общая подруга собрались во дворе дома, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. Неожиданно вернулся изрядно нетрезвый отец Ксении. Перепалка быстро переросла в драку. Отец семейства отшвырнул дочь, от чего она потеряла сознание, и отправился разбираться с другими участниками конфликта. "Саня испугался, взял полено и ударил его по голове. А он упал и на железку какую-то", - рассказывает Ксения Ивайловская.

На крики выбежала и мать. Женщине сделалось дурно от увиденного. "Можно было сказать, что я не соображала. Я думала: моих этих двоих заберут и этих посадят, за детей боялась, не за себя. Где-то вот здесь, кажется, он лежал, я, как орала, не помню, как зашла, не помню. А утром, когда в себя пришла, не помню: во сне или что. Не понимала", - говорит Эльмира Ивайловская, жена погибшего.

Недолго думая, перепуганные подростки погрузили тело отца на санки, предварительно обмотав его брезентом.

- Были какие-то угрызения, хотелось пойти в полицию, сообщить?

- Хотелось.

- Почему сразу не пошли?

- Мы испугались ответственности.

В темноте увезли тело почти за два километра от поселка и зарыли в снегу на опушке леса. По сути, выбросили на местной помойке. Там останки пролежали 8 месяцев. Все это время хранители страшной тайны испытывали муки совести. Первой не выдержала подруга дочери. Чтобы не разделять ответственность с другими, девушка выдумала невероятную историю. Она представилась полицейским экстрасенсом и пообещала с помощью дара отыскать пропавшего. Место стихийного погребения она, естественно, указала сразу.

Константин Мадаев, старший следователь Боханского межрайонного отдела СК России: Данная девушка сотрудников привела уголовного розыска к этому месту, указывая, что почувствовала, что здесь находится этот труп. Ну и впоследствии данная девушка призналась, что осведомлена о совершенном преступлении.

Федор Батудаев, оперуполномоченный отделения уголовного розыска МО МВД России "Боханский": Производила определенные жесты руками, жесты головой. Пыталась войти в транс, связаться с духами. Мы в принципе понимали изначально, что это все ложь. Для нас самым главным было найти тело.

Сотрудник уголовного розыска Федор Батудаев в полиции работает недавно. Но даже у него слова боханской Ванги вызвали большие сомнения. После нескольких допросов подозреваемая уже давала признательные показания. Отпираться остальным участникам трагедии тоже не было никакого смысла.

Все действующие лица истории уповают на оправдательный приговор. Никто из родственников не в состоянии сказать о погибшем хотя бы одного доброго слова. Он отличался непростым характером, злоупотреблял алкоголем, постоянно избивал жену и детей. Мужчина отсидел в тюрьме за убийство и ограбление. Даже сестра убитого давно вынашивала в голове нехорошие мысли. "Я в этот момент сама могла бы его долбануть хорошо. Я считаю, это самооборона просто", - сказала Ирина, сестра погибшего.

Теперь вся семья Ивайловских понемногу отходит от пережитого. А еще совсем юная, оставшаяся без отца Ксения надеется, что хотя бы ее ребенок будет расти в полной семье.