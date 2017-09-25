Ликвидировать дефицит врачей в Иркутской области будут финансово 17:24, 25 сентября 2017 г.



Депутаты Законодательного собрания на заседании сессии сегодня приняли в окончательном чтении два законопроекта. По одному из них студентам медуниверситета в областном центре будут платить за хорошие оценки. Более подробно - в следующем материале.

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Начало торжественное. Поздравление принимает депутат Марина Седых. Она возглавила ежегодный рейтинг российских женщин-руководителей по версии журнала "РБК". Марина Седых поднялась за год на две позиции.

Сразу после голосование за нового главу правительства. Губернатор предложил депутатам кандидатуру Руслана Болотова. На эту должность его, правда с приставкой "и.о.", назначили еще 5 августа после отставки по собственному желанию предыдущего премьер-министра Александра Битарова. Новый глава правительства имеет опыт муниципальной службы, работал в федеральных структурах. В правительстве курировал вопросы ЖКХ и строительства. Парламентарии большинством голосов утверждают Болотова. "Сейчас у вас самая главная пора: ответственная должность и то, что вы предложили депутатам ЗС - консолидированная работа в интересах Иркутской области, выполнение госпрограмм для жителей области. Это наша основная задача", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

А теперь к вопросам государственной важности. Медицина. В окончательном чтении приняли два законопроекта, которые дополняют друг друга. Одаренным студентам Иркутского медуниверситета со следующего года будут выплачивать стипендии из областного бюджета. "Мы этим студентам при условии, что они будут учиться на 4 и 5 все годы, а также вести научную деятельность, будем платить по 5 тысяч рублей. Цель - чтобы одаренные дети не уезжали обучаться в другие регионы, а оставались учиться у нас", - сказал Андрей Лабыгин, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области.

Поддерживают две специальности - педиатрию и лечебное дело. Вторая категория студентов-медиков - целевики. Хорошистам и отличникам решили добавлять ежемесячно к стипендии по 3 тысячи рублей. А чтобы выпускники еще и оставались работать в Иркутской области, второй закон. Условия для привлечения врачей в города и районы теперь возложены не только на местное самоуправление, но и на органы государственной власти.