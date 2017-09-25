Соревнования по веломотокроссу прошли в Ангарске 14:23, 25 сентября 2017 г.



Равновесие, ориентация в пространстве и прыжковость - слагаемые успеха для райдера. Соревнования по веломотокроссу "Кубок Байкала" прошли в Ангарске. Гонщики из Иркутска, Анграска и Братска подвели итоги сезона.

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Электронный старт и настрой на борьбу по-взрослому - все как на соревнованиях серьезного уровня. Участники набирают скорость, чтобы схватить удачу за хвост и пройти гладко все виражи. На этот раз сделать хороший старт спортсменам помогла бетонная разгоночная полоса. Нужную скорость поймал и Семен Трухин. Без преувеличения, полжизни он занимается веломотокроссом. Пять лет гонщик учится делать трюки и прыжки. Как результат победа в своей возрастной категории. "Трасса была очень сложная, потому что ветер сильно дул в лицо. Когда у меня был последний старт, я боялся соперников, но хорошо все вышло", - сказал Семен Трухин, победитель соревнований, г.Ангарск.

Не отстают и дети. Тренеры говорят: семилетние райдеры уже догоняют опытных спортсменов и проезжают трассу почти за то же самое время. Среди старших возрастных категорий есть победители всероссийских соревнований, кандидаты в мастера спорта. 70 спортсменов приехали за победой в Ангарск. Эти соревнования удивили результатами. Борьба среди гонщиков 11 и 12 лет разрешилась неожиданно. "Лидирующие гонщики, которые должны были попасть в финал, они вели между собой борьбу и в итоге, не пропустив друг друга, пропустили гонщиков второго плана, сегодня произошла смена лидеров. Не всегда выигрывает сильнейший, потому что надо не только быть быстрым гонщиком, но и иметь голову", - рассказал Андрей Савин, главный судья соревнований.

Те, кому не вскружили голову виражи, войдут в сборную Иркутской области и представят регион на Кубке России в Саранске. Соревнования пройдут в октябре.