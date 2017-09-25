Под Глазковским мостом прорвало тепломагистраль 14:17, 25 сентября 2017 г.



Клубы пара и струи воды в несколько метров высотой. Новый фонтан забил сегодня в Иркутске. Под Глазковским мостом прорвало тепломагистраль. Работы по устранению аварии начали почти сразу, сообщает "Иркутскэнерго". Чтобы начать ремонт трубопровода, потребовалось переключить его, что заняло время. А горожане успели с разных ракурсов снять неожиданное водное шоу.