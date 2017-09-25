День здоровья отметили в Свердловском округе Иркутска 14:14, 25 сентября 2017 г.



Начали выходные с массовой зарядки. День здоровья отметили в Свердловском округе Иркутска. Любители спорта всех возрастов собрались в роще "Звездочка". Оказалось, чтобы провести праздник, достаточно самим жителям проявить инициативу.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Хотя главная задача - интересно провести время, накал страстей никто не отменял. На нескольких спортивных площадках участники показали настоящую игру. Провести "звездный" День здоровья в любимой роще решили сами жители Свердловского округа. Кинули клич среди молодежи, студенты отозвались с радостью, собрали команды. В стороне не остались даже усольчане. "Очень-очень быстро, просто сказали, кто будет участвовать, и команда собралась. Плюс еще познакомишься с первокурсниками, узнаешь, что могут, чтобы на будущие годы, например, этой командой можно сыграться и уже выходить на соревнования более высокого уровня", - говорит Ольга Белькова, участница команды "Гранит".

Проявить себя молодежь могла в волейболе, баскетболе и на площадке мини-футбола. Семь команд сами выбирали виды спорта, в которых будут соревноваться. А для самых маленьких устроили "Веселые старты" с эстафетой и перетягиванием каната. Жители постарались создать семейную обстановку, зрителей и участников угощали чаем, пирогами собственного приготовления. "Кроме того, что укрепить здоровье, здесь же дух коллективизма, соперничества, и, конечно, для молодежи это начало традиций, это будет проводиться регулярно. Я думаю, что этот праздник у нас приживется, как один из множества праздников", - сказал Андрей Хоменко, депутат думы г.Иркутска.

Так что теперь роща "Зведочка" будет зажигать и спортивные звезды.