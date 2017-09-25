Посетить музей бесплатно 14:10, 25 сентября 2017 г.



Иркутский краеведческий приглашает школьников, студентов и пенсионеров на свои выставки. На ледоколе "Ангара", в музейной студии, отделе природы и отделе "Окно в Азию" в 130 квартале 27 сентября для льготников экскурсии проведут бесплатно.

Такой подарок посетителям сделали в честь 80-летия Иркутской области и празднования Всемирного дня туризма. Студентам важно не забывать свои студенческие билеты, а пенсионерам нужно будет предоставить пенсионные удостоверения. Подробности можно узнать в отделах музея.