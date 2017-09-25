Завершился Международный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова 14:09, 25 сентября 2017 г.



Театральная неделя завершилась. 11-й Международный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова - уже история. Свои спектакли сыграли коллективы Японии, Кореи, Франции, Италии, Узбекистана, России. А закрыли театральный праздник иркутяне спектаклем по повести Валентина Распутина "Прощание с Матёрой".

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Самая редкая для театров пьеса Владимира Гуркина - "Музыканты". Ее на вампиловском фестивале представил Черемховский драматический театр, который носит имя писателя. Артисты перевоплотились в музыкальную группу, со сцены зазвучали песни Джона Леннона и Rammstein. "Музыканты" - это история, в основе которой лежит старообрядческая легенда о праведном перевозчике. Рассказ о человеке, решившем испытать судьбу и потерпевшем полный крах. На сцене черемховского театра спектакль поставил режиссер из Москвы. "В пьесе есть много отсылок на православные иконы. И, когда в ходе работы над пьесой я сталкивался с ними, изучал, родилась основная такая мысль, основная идея спектакля, что это все-таки единство, это "Троица" Андрея Рублева. Мы должны быть гармоничны, одно целое, чтобы в нас сочетались и душа, и Бог, чтобы мы были прекрасной оболочкой, которая несет свет", - говорит Виктор Стрельченко, режиссер спектакля "Музыканты", г.Москва.

Черемховский драматический стал участником федеральной программы "Театры малых городов". Благодаря этой господдержке в репертуаре теперь есть и "Музыканты", и "Утиная охота" по Вампилову. "Мы написали заявку в министерство культуры Иркутской области, обозначили наши потребности, что мы хотим делать постановки. Вторым пунктом этой программы идет выделение средств на укрепление материально-технической базы театров. И, конечно, это громаднейшая помощь", - сказала Татьяна Довгополая, директор Черемховского драматического театра им. В.П. Гуркина.

Этот вампиловский фестиваль - третий по счету для "Театра на Покровке". Москвичи привезли спектакль "Энергичные люди" по повести Василия Шукшина. Сейчас "Театр на Покровке" возглавляет Геннадий Шапошников - режиссер, который почти 15 лет был художественным руководителем Иркутского драматического. Прощаться с охлопковским театром навсегда мастер не собирается. Обещае, в Иркутске будут новые постановки и даже фильм "Утиная охота" - давняя задумка режиссера. "Это удивительная пьеса. Когда я ее читаю, мне тоскливо, потому что она черная. Как начинаю фантазировать, вокруг солнца полно. Эта переменная облачность никак во мне не закончится. Как только закончится, я ее обязательно реализую", - поделился Геннадий Шапошников, главный режиссер Московского государственного "Театра на Покровке".

А закрыли фестиваль иркутяне. Спектаклем Геннадия Шапошникова "Прощание с Матёрой" по повести Валентина Распутина. В октябре эту постановку охлопковцы сыграют в Москве в Малом театре. За неделю свои лучшие спектакли на иркутских сценах показали 19 театров из Японии, Кореи, Франции, Италии, Монголии, а также Камчатки, Кемерово, Москвы и Санкт-Петербурга. Как всегда душевный и гостеприимный вампиловский фестиваль попрощался со зрителями на 2 года.