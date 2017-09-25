Журналист "АС Байкал ТВ" - лучший телевизионный корреспондент года в Иркутской области

14:01, 25 сентября 2017 г.

На традиционном фестивале "Байкальская пресса" подвели итоги конкурса среди СМИ. Свои работы подали более 200 журналистов со всего региона.

Лютая зима, далекая деревня и умирающие животные, которым нечего есть и пить. Сюжет настолько задел за живое, что после эфира с предложением о помощи звонили даже из далекой Москвы. Тогда большинство коров, которых фермер бросил на верную смерть, все-таки удалось спасти. Анастасия Байдракова говорит: материал снимали буквально с колес, ничего не планировали. Но именно такие сюжеты остаются в памяти на всю жизнь. "Все, что там показано, для тех, кто не смотрел, кто не был в жюри, про то, как фермер в Горохово заморил голодом коров. И когда мы туда приехали, то, что мы увидели, действительно повергло нас в шок. Вот эти эмоции и составили основу этого репортажа. Вы знаете, это так принято вроде говорить: спасибо маме, папе, редактору. Но в данный момент... Серьезно. Ребята, я вас очень люблю. Спасибо!" – сказала Анастасия Байдракова, журналист года Иркутской области в номинации "Телевизионный корреспондент".

Всего на фестиваль съехались около 300 журналистов со всей области. Это представители печатной прессы, телевизионные корреспонденты, радиоведущие. Такая возможность пообщаться большим сообществом на профессиональные темы выпадает нечасто. Ну и, конечно, приятно получать заслуженные награды. В номинации "Лучшая телевизионная программа года" победителями стали журналисты из Усолья. "Это история о безумно замечательных ребятах. Они устанавливают имена погибших бойцов в годы Великой Отечественной войны. Приезжают на места сражений, работают очень сложно. Это безумно адский труд, целый день с лопатой. Переворачивать тонны земли, чтобы иметь возможность прикоснуться к страшной странице нашей истории, попытаться вернуть чье-то имя в семью", - говорит Виктор Верещагин, редактор телекомпании "Усолье", 11 канал.

Всего представители СМИ получили награды в 17 номинациях. В следующий раз лучших в области определят ровно через год.

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