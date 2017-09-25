Боярышник вне запретов и в любом количестве 13:55, 25 сентября 2017 г.



Речь идет о лекарственной настойке, которая продается в аптеках. Это и другие спиртосодержащие лекарства в стране решили не ограничивать в продажах.

Напомним, изменения хотели внести после массового отравления метанолом в декабре прошлого года в Иркутске. Тогда виной всему была жидкость для ванн с тем же названием. Минздрав предложил уменьшить объемы флаконов или запретить продавать одному покупателю больше двух упаковок таких лекарств. Но Минюст норму не утвердил. Спиртосодержащие лекарства и так не пользуются популярностью у населения: только за последний год продажи упали на 12%.