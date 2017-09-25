Прямая линия с главой региона в режиме онлайн

13:53, 25 сентября 2017 г.

Губернатор Иркутской области опробовал новый формат общения с жителями - онлайн. Два часа подряд Сергей Левченко отвечал на самые злободневные вопросы: проблемы в ЖКХ, с больницами, школами. Звонки операторы колл-центра начали принимать задолго до прямой линии. О самых важных моментах расскажем далее.

Звонки в колл-центр начали принимать за три недели до прямой линии. Жители звонят со всего региона. Специалисты отмечают особо: вопросы звучат как от молодежи, так и от старшего поколения. "В основном людей интересуют вопросы благоустройства придомовых территорий, вопросы капитального ремонта и сферы ЖКХ и возможности получения социальных льгот", - сказала Татьяна Борзакова, оператор прямой линии.

А вот и кульминация. Первая в истории Иркутской области прямая линия губернатора региона. Слово берут жители севера - бодайбинцы. Волнует строительство школы в Мамакане. Сдадим к сентябрю 2019-го, отвечает губернатор. Большое количество вопросов задавали жители Киренского района, где весной выгорел поселок Бубновка. Такие же проблемы и в Тайшетском районе. Речь сейчас идет о ликвидации там поселка Пойма. "Там буквально несколько домов осталось, и рабочих мест нет. Это поселок лесной. Лесосеки нет, сколько времени потребуется неизвестно. Видимо, больше, чем по Бубновке. Будем двигаться, и тогда жители в соответствии с решением правительства РФ тоже получат жилье", - сообщил губернатор.

Ветхое и аварийное жилье. Вопрос задают из Братска, где, как известно, самое большое на сегодня количество квадратных метров, непригодных для жизни. А времени по указу президента на ликвидацию таких домов совсем немного. "Мы поправляем там дело, рассчитываю, эту задачу закончим. Это не охватывает все жилье, которое есть в Иркутской области, будем продолжать программу с 2019 года", - сказал Сергей Левченко.

Ну и, наконец, от серьезных тем к личному. Губернатора спрашивают, есть ли у него домашнее животное. Отвечает, нет. И тут же добавляет интригу: питомец появится в следующем году. А вот своими любимыми блюдами называет мясные и даже открывает секрет, что сам любит постоять у плиты. "Я за то, чтобы мясные блюда готовили мужчины, кое-что я умею и передаю своим внукам. У нас есть традиция, что мужчины в семье готовят мясную часть наших семейных ужинов и обедов. Хотя обычно все же у нас командуют женщины", - признался глава области.

За два часа в режиме онлайн губернатор ответил на 20 с лишним вопросов. Те, что не вошли в эфир, тоже решение получат. Профильные министерства все обращения обработают. Прямая линия показала, подвел итог губернатор, людям интересно и важно такое общение, а значит, разговор-онлайн станет ежегодным.

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