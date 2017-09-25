Крупная авария с участием пассажирского автобуса в Заларинском районе 13:44, 25 сентября 2017 г.



В воскресенье днем водитель легкового автомобиля "Ниссан Санни" не справился с управлением и врезался в автобус. От удара пассажирский транспорт опрокинулся на бок. После "Ниссан" столкнулся еще с одной легковушкой.

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Автомобиль буквально разбросало по дороге. Водитель погиб на месте до приезда скорой. В автобусе находились более 50 пассажиров, часть из них пострадала. На место аварии выезжали четыре экипажа скорой помощи. "Было доставлено сразу же после аварии в различные медицинские учреждения сначала 10 человек и впоследствии еще несколько человек обратились за медицинской помощью. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщила Светлана Роднина, руководитель группы пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

На месте работала и следственно-оперативная группа. Сейчас все детали произошедшего устанавливают.