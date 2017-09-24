ДТП с участием междугороднего автобуса: 1 человек погиб, 5 пострадали 18:21, 24 сентября 2017 г.



Сегодня днем произошло ДТП с участием междугороднего автобуса, следовавшего из Братска в Иркутск.

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По предварительным данным, водитель на автомобиле "Ниссан-Санни" не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, после чего последний оказался в кювете. А "Ниссан" отбросило на "Марк-2", следовавший в попутном направлении. В пассажирском транспорте находились около 50 пассажиров. Пять человек получили травмы. Водитель автобуса скончался на месте. На месте работает следственно-оперативная группа и представители ГИБДД ГУ МВД.