Куда уходят деньги? 17:47, 22 сентября 2017 г.



40 тонн монет за год осело в кошельках и карманах жителей Иркутской области. Металлические деньги, которые выпускает в оборот Банк России, просто не возвращаются обратно. В чем причина? Слишком много копилок в домах, или магазины неохотно принимают мелочь к расчету?

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Екатерина Петрова может назвать себя стихийным нумизматом. Монеты советского времени и перестроечные специально не собирали: что-то осталось в карманах, юбилейные рубли сохранили из-за редкости. Так и накопилась целая банка - привет из прошлого, повод для ностальгии. Впрочем, современную мелочь в семье тоже копят. "Дети собирают. Это один из вариантов для них совершенно незаметно для родителей иметь какие-то карманные деньги, например. У них проблем с этим нет, комплексов нет. Они могут идти с банкой мелочи и нервировать всех покупателей, стоящих после них. Но я бы, конечно, нет. Я бы сама не решилась", - говорит Екатерина Петрова.

Особая проблема - сдать куда-то самые мелкие монеты по 10 и 5 копеек. Их мы решили вложить в банку и использовать для эксперимента. Ведь это законное средство наличного платежа.

Итак, у нас есть некоторое количество мелочи и задание попробовать эту мелочь истратить. Мы пойдем в киоск, в магазин - в общем, в те места, где эти деньги обязаны принять по закону, и попытаемся что-нибудь купить.

Первая точка - киоск. Продавщица начинает считать, но быстро сдается: "Где вот вы их берете, где?! Накопились, несите или в аптеку, или в супермаркет. Они там по 10 копеек сдают, они им нужны. Я вот запуталась. Здесь вот пять или шесть рублей. Я ими не сдаю сдачу, потому что их никто не берет".

Идем в супермаркет. Здесь даже рады. Говорят, мелочь нужна. Кассир тоже путается, но упрямо начинает сначала.

Водители автобусов отмечают: монет стало меньше. Выручка вечером в основном в купюрах. А принимают они любой номинал. "Мелочь накопилась - на заправку заедешь: можно посчитать? - Можно. Все, посчитали там какое количество, и все. А потом в банк", - делится Михаил Марлов, водитель автобуса.

В Банке России отмечают: монеты должны служить 20-30 лет. В теории. На практике приходится выпускать их снова и снова. "Было выпущено в 1 полугодии 2017 года отделением "Иркутск" монет на сумму 53 млн рублей. Вернулась из них лишь пятая часть в кассы. Возвращаются монеты номиналом 5-10 рублей - около четверти, монеты номиналом 10 копеек - всего лишь 2%, - сообщила Юлия Садыкова, главный эксперт по исследованию денежных знаков отделения "Иркутск" Банка России.

Куда уходят деньги, мы спросили у иркутян.

- На свадьбу сыну.

- В смысле, вы копите деньги?

- Почему, нет. Чтобы потом бросать. Там же положено рис и мелочь. Поэтому собираем.

- Может, немного где-то есть. Копеечки там. Ну это когда в магазин идешь. Но много нет.

Всего в России в обороте 64 миллиарда монет. Из них пятая часть номиналом в одну и пять копеек. И, конечно, в таких масштабах это вовсе не мелочь.