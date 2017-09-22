Здоровый образ жизни не в моде 17:38, 22 сентября 2017 г.



Иркутская область оказалась на 77 месте в рейтинге по приверженности населения к здоровому образу жизни. Наш регион набрал всего чуть больше 50 баллов. В то время как лидер списка - Чеченская республика - получил оценку в 90.

Данные публикует РИА "Новости". Результаты исследования основаны на статистике потребления алкоголя, расходов на табачные изделия. Также учитывали и вредные или опасные условия труда. Соседняя республика Бурятия и Забайкальский Край также в конце списка. Они занимают 80 и 82 строчки, соответственно. На последнем, 85, месте оказалась Еврейская автономная область.