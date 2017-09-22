Минимальный набор продуктов снизился в цене почти на 5% 17:34, 22 сентября 2017 г.



Некоторые продукты в последнее время дешевеют. В таком списке порядка 20 наименований. Например, овощи, сахар, курица, сыры, мясные изделия, а также мука и соль.

В целом, минимальный набор продуктов в Иркутской области снизился в цене почти на 5% и составил 4 тысячи 50 рублей. Стоит отметить, что это ниже, чем в Новосибирской области, Забайкальском и Красноярском краях и Республике Алтай. А вот на оплату различных услуг жители нашего региона не скупятся. С начала года эта сумма выросла почти до 60 миллиардов рублей. Что на 2,5% выше, чем в прошлом году. Больше всего расходов приходятся на коммунальную сферу. Сообщает Иркутстат.