Памятник Борцам революции готовят к реставрации 16:59, 22 сентября 2017 г.



Скульптуру, установленную у центрального входа в мемориальный комплекс "Иерусалимская гора", исследуют инженеры. С момента создания - в 1940-м году - монумент ни разу не ремонтировали.

Памятник находится в аварийном состоянии. Также необходимо восстановить покрытие площадки, бордюры, живую изгородь и ограждение. "Выполняется инженерное обследование данного сооружения, обследуется фундамент, сам постамент и сам ансамбль. Будут проведены лабораторные испытания строительных материалов и взяты пробы", - сказал Иван Петров, инженер.

По итогам испытаний решат, проводить реконструкцию памятника на месте либо в условиях мастерской.