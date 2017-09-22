Скульптуру, установленную у центрального входа в мемориальный комплекс "Иерусалимская гора", исследуют инженеры. С момента создания - в 1940-м году - монумент ни разу не ремонтировали.
Памятник находится в аварийном состоянии. Также необходимо восстановить покрытие площадки, бордюры, живую изгородь и ограждение. "Выполняется инженерное обследование данного сооружения, обследуется фундамент, сам постамент и сам ансамбль. Будут проведены лабораторные испытания строительных материалов и взяты пробы", - сказал Иван Петров, инженер.
По итогам испытаний решат, проводить реконструкцию памятника на месте либо в условиях мастерской.