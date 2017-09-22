Правительству области рекомендовано увеличить финансирование сферы здравоохранения 16:53, 22 сентября 2017 г.



Не менее миллиарда рублей на строительство и капремонт медицинских учреждений в Иркутской области. Ежегодно выделять такую сумму из областного бюджета рекомендовали правительству региона участники общественного совета при Законодательном собрании.

Ранее финансирование составляло вдвое меньше. Этого явно недостаточно, высказались собравшиеся. Больше половины зданий сферы здравоохранения не имеют нормальных условий для работы: нет горячей воды и канализации. Особого внимания требует и вопрос возведения фельдшерско-акушерских пунктов.

Андрей Лабыгин, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области: Неоднократно обращали внимание правительства на то, что должен быть типовой проект, который собирается из блочных конструкций. Он применим, цена приемлемая и быстро.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области: Когда ФАП, имея 3-4-5 типовых вариантов, на заводесобираются, на месте монтаж не более 2 недель. Весь мир это уже показал, степень капитальности соответствует, и в заводских условиях фельдшерский пункт еще и оснащается.

Участники общественного совета при Заксобрании приняли решение рекомендовать правительству области использовать передовые методы при возведении фельдшерских пунктов. К тому же для воплощения лучших моделей в регионе есть производители, которые уже себя зарекомендовали, отметил спикер парламента.