В Иркутск приехали лучшие врачи России 16:48, 22 сентября 2017 г.



Коварная болезнь. В Иркутской области около 20 детей имеют опухоль головного мозга. В борьбе с этим заболеванием крайне важно не упустить время: заметить тревожные симптомы и начать лечение. Чтобы это происходило именно так, в Иркутск приехали столичные врачи самого высшего уровня.

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Маленькая Аня вместе с семьей в ожидании приема докторов. Она настоящий борец. Только борется с болезнью. На протяжении 6 лет девочка пытается победить рак головного мозга. "Ребенок перестал ходить. Открылась рвота. То есть ходили в детский сад. Ну, и буквально в течение недели у нас все... Нам поставили диагноз. Повторно операция была в этом году в феврале месяце. То есть на протяжении 6 лет мы стараемся лечиться", - рассказывает Елена Крылова, мама Ани.

В коридоре Иркутской областной детской больницы постепенно формируется очередь. Это дети со всего региона с самыми сложными онкологическими заболеваниями центральной нервной системы. Прием ведут лучшие специалисты России. Это не только онкологи, но и эпилептолог, эндокринолог, патоморфолог, радиолог, нейрохирург.

Профессор Ольга Желудкова в детской онкологии более 30 лет. Рассказывает, среди злокачественных образований у детей опухоль головного мозга - одна из самых частых. "На самом деле она представляет большую проблему и большую сложность в лечении, поскольку гетерогенная группа опухолей требует разного лечения, разного диагностического обследования", - говорит Ольга Желудкова, эксперт ВАК по нейроонкологии, главный научный сотрудник Российского центра рентгенорадиологии.

Ежегодно в России у онкологов-неврологов появляется до тысячи новых маленьких пациентов. В Иркутской области рак центральной нервной системы у 20 детей. Лечение может длиться годами. Обнаружить опухоль на ранних стадиях удается только в 50% случаев. Болезнь часто маскируется под вирусную инфекцию или просто усталость. "Если ребенок, допустим, длительное время отказывается от привычной игры. То есть он всегда бегал, прыгал, активный был, и вдруг он приходит со школы или из садика и начинает прикладываться. Отказывается играть в любимые игрушки. Отказывается от любимой пищи какой-то. Вот мы учим сейчас всех наших докторов молодых, что сначала подумайте об опухоли, исключив ее, потом можно заниматься уже всем остальным", - отмечает Светлана Ованесян, зав. отделением онкологии Иркутской областной детской больницы.

Нейроонкологический семинар в областном центре проходит уже в десятый раз. В рамках программы "Знать и не бояться" благотворительного фонда Константина Хабенского. "Все-таки самыми первыми способны выявить любые симптомы родители. Насколько они будут внимательны, насколько они будут последовательны, насколько они будут не бояться, желая все-таки докопаться до истины, что с ребенком происходит, от этого будет зависеть, как быстро врачи выявят, как быстро обнаружат, поставят диагноз", - подчеркивает Алена Щавлева, руководитель программы "Знать и не бояться".

В Иркутске столичные специалисты пробудут всего несколько дней. Проведут шесть лекций для докторов и десятки консультаций для их маленьких пациентов.