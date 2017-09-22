Спортобзор

14:16, 22 сентября 2017 г.

Второе поражение подряд. Игра "Байкал-Энергии" пока не вселяет оптимизма. В розыгрыше Кубка России по хоккею с мячом в активе наших пока ни одного очка. Тем временем Иркутск готовится принять Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу среди женских команд. Все самое интересное из мира спорта в дайджесте.

"Байкал-Энергия" продолжает расстраивать болельщиков. На этот раз иркутяне в рамках розыгрыша Кубка России не смогли составить конкуренции "Уральскому Трубнику". Игра закончилась со счетом 0:3. Все голы первоуральцы забили во второй половине встречи, отличились Дмитрий Сидоров, Андрей Герасимов и Дмитрий Ширяев. Большая часть игры прошла с заметным преимуществом "Трубника". Но первый тайм закончился со счетом 0:0, и в этом большая заслуга голкипера "Энергии" Григория Лапина. Большую роль сыграла реализация стандартов. Два из трех голов первоуральцы забили с углового. Это уже второе подряд поражение иркутян на турнире, ранее они уступили "Енисею" с разгромным счетом 1:10. Следующая игра послезавтра с "Сибсельмашем".

Волейбол Приангарья переходит на новый уровень. С 25 по 30 сентября на стадионе "Труд" пройдет Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу среди женских команд. Вот уже 10 лет он носит имя иркутского тренера Ольги Ивановой. И впервые турнир ее памяти проходит в столице региона. В соревнованиях участвуют 6 сильнейших команд из Красноярска, Сахалина, Тюмени, Владивостока и Новосибирской области. Иркутск представит волейбольный клуб "Ангара". Несмотря на то, что соперники достаточно сильные, для города этот турнир является знаковым событием. "Практически все команды, которые принимают участие в Кубке, стоят в своей иерархии выше нашей "Ангары". Поэтому задачи у "Ангары" амбициозны, я надеюсь. Побороться, проверить свои силы перед чемпионатом. Также для нас это еще один повод вспомнить Ольгу Григорьевну Иванову. Это легенда иркутского волейбола", - сказал Илья Резник, министр спорта Иркутской области.

В прошлом году Ольге Ивановой исполнилось бы 100 лет. В 1935 году она создала женскую команду иркутского "Спартака", которая была лучшей на протяжении 33 лет. Победители Кубка получат не только высшую награду и памятные медали, но и заслужат звания мастеров спорта.

В память об олимпийском чемпионе. В Иркутске пройдет XII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе. Он будет посвящен известному иркутянину Константину Вырупаеву - победителю Олимпийских игр 1956 года, заслуженному мастеру спорта и тренеру. Соревнования будут проходить 6 и 7 октября. Участие в них примут более 120 спортсменов из 10 регионов страны. Борцы будут состязаться в 8 весовых категориях.

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