С 1 октября ловить омуль запретят

14:08, 22 сентября 2017 г.

Омуль под запретом. Мораторий на вылов байкальского эндемика вводят уже с 1 октября этого года. Причем касается он не только промышленного лова. Приказ опубликовали на сайте Минсельхоза России. О запрете говорили уже несколько лет, его пытались избежать, но в итоге сделать этого не удалось.

Наивкуснейший омуль оказался... пелядью. Продавцы говорят: байкальского деликатеса сейчас настолько мало, что приходится идти на такие уловки. Редкий турист отличит подмену. Впрочем, даже местные с радостью покупают вот такой крупночешуйчатый псевдоомуль. Настоящий, конечно, тоже есть на рынке, и спрос на него всегда большой. Но что будет после запрета на вылов, сложно даже предположить. "Всегда хорошо берут омуль. Его отправляют как подарок, все гостинцы везут. Как без омуля? Я не знаю, как мы без омуля будем. Какую-то, наверное, квоту все равно должны давать", - считает Светлана Жданова, продавец.

Но никакой квоты не будет. Промышленный вылов омуля запретят на территории всего озера. Добывать рыбу нельзя даже любителям. Исключение сделали только для зимней рыбалки со льда Байкала на бормашевую удочку. Небольшие послабления есть также для коренных народов Севера, но и они незначительны. Пока действует запрет, на Байкале будут вести постоянный мониторинг. "Все будет зависеть от того, какие будут результаты мониторинга. Наши подведомственные научные учреждения будут проводить обследования в этот период запрета. И как только численность омуля восстановится до того количества, когда можно будет опять возобновить промышленное рыболовство, тогда и запрет будет снят", - сказал Ринат Енин, заместитель начальника отдела Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства.

Кроме того, главные задачи на период запрета - постоянная охрана озера и искусственное зарыбление акватории. Пока о сроках ограничения говорить рано. Предполагают, что запрет может продлиться три года. Все зависит от того, как быстро восстановится популяция байкальского эндемика. Сейчас она снизилась до критических 10 тысяч тонн на весь Байкал.

Заметки

Смотрите программу "Городская среда" на телеканале СТС

Новые дороги, новые скверы и даже новые достопримечательности. Этим летом Иркутск сильно преобразился. Изменения коснулись всех: и...

14:12, 20 сентября 2017 г.

"Барьеров нет" от 15.09.2017

В муниципальном автопарке Иркутска обновление. Его пополнили 17 новых автобусов. Все они низкопольные со специальными пандусами. А...

22:23, 15 сентября 2017 г.

На Иркутскую область надвигается непогода

По данным метеорологов, уже в ближайшие сутки в некоторых районах Иркутской области пройдут грозы и усилится ветер. Порывы будут...

14:06, 13 сентября 2017 г.

Снег и дождь придут в Иркутскую область

Кроме того, ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области. Также в западных, северо-западных,...

16:50, 08 сентября 2017 г.

Заморозки и высокие классы пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области

Непогода придет в регион ближе к концу недели, синоптики ожидают понижение ночных температур до минус 5 градусов. Главное управление...

16:00, 06 сентября 2017 г.

Погода ухудшится в Иркутской области

Грозы, дождь и даже заморозки ожидают в Иркутской области. Ненастная погода придет в регион уже в ближайшие дни. Пятого сентября на...

17:57, 04 сентября 2017 г.

"Барьеров нет" от 25.08.2017

Стремясь отобразить этот мир, он лепит свой из сотен реалистичных скульптур. В этом выпуске программы "Барьеров нет" наши...

20:40, 25 августа 2017 г.

Смотрите программу "Разговор о важном" в эфире канала "Домашний"

С чего началась иркутская зоогалерея? Что ест медведь и сколько пищи ему нужно в день? Какой зверь самый дорогой? Обо всем этом вы...

16:16, 24 августа 2017 г.

Смотрите программу "Разговор о важном" в эфире телеканала "Домашний"

Новому аэропорту в Иркутске быть. Росавиация одобрила реконструкцию воздушной гавани. О грандиозных планах в эксклюзивном интервью...

18:13, 18 августа 2017 г.

"Барьеров нет" от 11.08.2017

Ровно через три недели начнется новый учебный год, и сесть за парту наравне с другими смогут еще больше детей с ограниченными...

20:54, 11 августа 2017 г.