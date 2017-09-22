С 1 октября ловить омуль запретят 14:08, 22 сентября 2017 г.



Омуль под запретом. Мораторий на вылов байкальского эндемика вводят уже с 1 октября этого года. Причем касается он не только промышленного лова. Приказ опубликовали на сайте Минсельхоза России. О запрете говорили уже несколько лет, его пытались избежать, но в итоге сделать этого не удалось.

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Наивкуснейший омуль оказался... пелядью. Продавцы говорят: байкальского деликатеса сейчас настолько мало, что приходится идти на такие уловки. Редкий турист отличит подмену. Впрочем, даже местные с радостью покупают вот такой крупночешуйчатый псевдоомуль. Настоящий, конечно, тоже есть на рынке, и спрос на него всегда большой. Но что будет после запрета на вылов, сложно даже предположить. "Всегда хорошо берут омуль. Его отправляют как подарок, все гостинцы везут. Как без омуля? Я не знаю, как мы без омуля будем. Какую-то, наверное, квоту все равно должны давать", - считает Светлана Жданова, продавец.

Но никакой квоты не будет. Промышленный вылов омуля запретят на территории всего озера. Добывать рыбу нельзя даже любителям. Исключение сделали только для зимней рыбалки со льда Байкала на бормашевую удочку. Небольшие послабления есть также для коренных народов Севера, но и они незначительны. Пока действует запрет, на Байкале будут вести постоянный мониторинг. "Все будет зависеть от того, какие будут результаты мониторинга. Наши подведомственные научные учреждения будут проводить обследования в этот период запрета. И как только численность омуля восстановится до того количества, когда можно будет опять возобновить промышленное рыболовство, тогда и запрет будет снят", - сказал Ринат Енин, заместитель начальника отдела Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства.

Кроме того, главные задачи на период запрета - постоянная охрана озера и искусственное зарыбление акватории. Пока о сроках ограничения говорить рано. Предполагают, что запрет может продлиться три года. Все зависит от того, как быстро восстановится популяция байкальского эндемика. Сейчас она снизилась до критических 10 тысяч тонн на весь Байкал.