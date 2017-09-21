Акция "Водитель, пристегни ребенка!" проходит в Иркутской области 18:52, 21 сентября 2017 г.



Садишься за руль - пристегни ребенка. Эту простую истину знают все водители, однако не каждый стремится обезопасить маленького пассажира. В Иркутской области идут массовые проверки автомобилистов. Сотрудники полиции выявляют нарушения правил безопасности перевозки детей.

Акция "Водитель, пристегни ребенка!" проходит в эти дни и в Иркутске. Нарушителям правил выписывают штраф в размере 3 тысяч рублей. "В случае же повторного или неоднократного нарушения данных правил дорожного движения мы можем привлечь родителей также к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. Вплоть до того, что данная семья будет поставлена на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних", - сообщила Светлана Роднина, руководитель группы пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В этом году в автомобильных авариях погибли пятеро детей. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности или родители не использовали удерживающее устройство. Только за один день в Иркутской области сотрудники ГИБДД обнаружили около сотни нарушителей правил перевозки детей.