Иркутский аэропорт принял полуторамиллионного пассажира 18:14, 21 сентября 2017 г.



Самый большой поток пассажиров за последние 20 лет. Иркутский аэропорт фиксирует рекорды. В этом году уже к середине сентября через воздушные ворота областного центра прилетели и улетели полтора миллиона человек. Основной рост идет за счет туристов. В том числе, конечно, из Китая.

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Обычный день в Иркутском аэропорту, люди регистрируются на вылет. И вдруг приятный сюрприз. Одной из пассажирок сообщают: она стала полуторамиллионной. Виктория Исаева летит в Томск на свадьбу к подруге детства. Смеется, летела дарить подарок, а теперь получает их сама. "Написала подруге сообщение: здесь выбирают полуторамиллионного пассажира. Угадай, кто им никогда не станет? Мне никогда не везло - ни репосты, никакие лотереи, и тут вот бах и все, я вообще в шоке", - делится Виктория Исаева, полуторамиллионный пассажир Иркутского аэропорта.

Полуторамиллионного пассажира в этом году аэропорт принял на месяц раньше, чем в прошлом. В сутки через воздушную гавань Иркутска проходит по 8-9 тысяч пассажиров, около ста рейсов. Причины роста потока, по словам руководства предприятия, во-первых, хорошая экономика области. Ну а второй фактор - все те же туристы из Китая. За последний год их количество возросло практически вдвое. "У нас небольшая наша площадь привокзальная периодически была забита, невозможно было даже проехать автомобильному транспорту. Самолеты большие, и когда 300 человек выходят одновременно из международного аэропорта пропуска, вы можете себе представить, что у нас тут творится", - говорит Александр Рябикин, генеральный директор Иркутского аэропорта.

Туристы - двигатель прогресса, уверены предприниматели. Многие магазины в центре уже переходят на круглосуточный режим работы, витрины пестрят надписями на китайском. А это опять же рост экономики региона. "Спрос определяет предложение, то есть строится, постепенно развивается инфраструктура, гостиницы, мини-отели, рестораны, открываются новые магазины. Поэтому туризм является в целом стимулом для развития инфраструктуры, создает рабочие места, в целом является локомотивом экономики", - отмечает Игорь Коваленко, председатель Сибирской байкальской ассоциации туризма.

Ну а Иркутский аэропорт до конца года рассчитывает принять больше двух миллионов пассажиров.