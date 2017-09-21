Раздать нефтяные деньги россиянам

18:06, 21 сентября 2017 г.

В Госдуму внесли законопроект о распределении в равных долях между большинством граждан части доходов бюджета, которые связаны с добычей полезных ископаемых.

Речь идет о жителях, которые официально работали не менее девяти месяцев в данном финансовом году, либо состояли на учете в службе занятости и не получали в это время пособие по безработице. Кроме того, на часть доходов казны могут рассчитывать пенсионеры, имеющие не менее пяти лет трудового стажа. При этом авторы инициативы уже даже посчитали, что в 2018 году в случае одобрения документа один человек сможет получить около 10 тысяч рублей. Что думают о возможных дивидендах иркутяне, мы спросили на улицах города.

- Должны, это богатство всех, общенародное.

- Я согласна с тем, что нефть принадлежит каждому гражданину России.

- Если люди должны получать от нефти процент, то тогда от всех полезных ископаемых других тоже.

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