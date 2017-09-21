Выставку о советском дефиците готовят к открытию в Иркутске 17:50, 21 сентября 2017 г.



В очереди за мечтой. Выставку о советском дефиците готовят к открытию в Иркутской галерее современного искусства. Это история целых поколений в фотографиях и рекламных плакатах. Очереди за колбасой, маслом, духами, сигаретами и даже нижним бельем, пустые прилавки, талоны - сегодня все это кажется невероятным. Но фотографии - свидетели истории - рассказывают о прошлом лучше любых учебников.

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Вот она, большая удача советского человека. Так и называется эта фотография. Эпоха, когда люди проводили в очередях практически полжизни. Стояли за всем: продуктами, одеждой, книгами, сигаретами. Выставочный проект "Отоваренная мечта" колесит по России, навевая ностальгию по трудным временам. Вот, например, простой книжный магазин на Арбате. А это женщины у витрины обувного. Так выглядел праздничный стол в реальности, а так на съемках кинофильма. Всех этих людей на фотографиях объединяет одно: их делали счастливыми простые вещи. Потому что доставались они им совсем непросто. "Есть прямо целая линия, которая посвящена детям, их горящим глазкам. Фотографии из первых магазинов кукол, советских велосипедов. Понятно, взрослые, но дети мечтали не столько о хлебе, они хотели настоящих игрушек", - говорит Ольга Бронштейн, директор галереи современного искусства.

История советского дефицита за весь ХХ век: от лампочки Ильича в глухой деревне до очереди за духами во французский парфюмерный магазин, где можно было хотя бы на несколько минут попасть в другую, красивую, жизнь. В галерее выставку дополнили интерьером простой советской квартиры с радиоприемником "Альпинист", пылесосом "Чайка", часами "Весна" и, конечно, ковром на стене. "Единственной возможностью выделиться было повесить ковер и наклеить обои. Именно это создавало индивидуальность: ручной работы салфетки, изготовленные вручную тумбочки. Это все являлось предметом гордости и той самой роскоши, которой людям не хватало", - отмечает Ольга Павлова, художественный оформитель выставки "Отоваренная мечта".

Ну и куда же без советского плаката? Реклама вопреки реальности создавала имидж счастливого общества, в котором есть все и даже больше, подкрепляя главный советский лозунг "Жить стало лучше, жить стало веселее". Поэтому рекламные плакаты стали настоящим искусством, шагающим в ногу со временем. "Плакаты знаменитых авторов, таких как Маяковский и Родченко, как на данном плакате. И лозунг "Нет нигде, кроме как в Моссельпроме" как раз принадлежит авторству Владимира Маяковского", - рассказывает Ксения Горская, куратор выставочной деятельности галереи современного искусства.

"Отоваренная мечта" - это выставка воспоминаний. Здесь не оценивают и не осуждают прошлое, это наша история, у которой точно можно научиться радоваться простым вещам.