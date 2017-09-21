"Байкал-Энергия" крупно проиграла "Енисею" 17:14, 21 сентября 2017 г.



Обидное поражение. Хоккеисты "Енисея" не оставили камня на камне от иркутской "Байкал-Энергии". Стартовый матч Кубка России по бенди закончился в Хабаровске со счетом 1:10.

У красноярцев хет-триком отметился Эрик Петерссон, причем первый мяч он забил уже на стартовой минуте встречи. Дубль сделал Алмаз Миргазов. Единственный гол в ворота соперника удалось забить лишь Виталию Денисову на 74-й минуте. На качестве игры, скорее всего, сказалось отсутствие ключевых игроков Евгения Иванушкина, Ивана Соловьева и Ивана Нечаева. Следующий соперник иркутян - "Уральский трубник".