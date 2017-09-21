В Братске спасают брошенную лошадь

17:10, 21 сентября 2017 г.

Ужесточить наказание за жестокое обращение с животными требуют жители более ста городов России. Волна митингов прокатилась по всей стране. Активисты выступают за обязательную регистрацию питомцев и введение ответственности за плохое обращение с ними. Митингующие в Астрахани предложили даже снизить возраст наступления уголовной ответственности за живодерство. Но что делать, если преступление хозяина в бездействии? Братчане пытаются спасти голодающее животное на одной из заброшенных дач. Бродяга поневоле - герой нашего следующего материала.

Измученного коня Александра увидела пару дней назад на одном из заброшенных дачных участков в районе промышленного комбината Братска. В загоне не было ни воды, ни еды. При виде грязного голодающего животного сердце девушки дрогнуло. Пройти мимо просто не смогла. Накормила гнедого хлебом и яблоками. И начала выяснять, кому принадлежит бродяга. Вместе с подругой обзвонили все конные клубы города металлургов. Безрезультатно. На нерадивых владельцев вышли случайно. "Через звонки вышли на неких девушек, которые назвались хозяйками этой лошади. Они пришли, молодые девчонки, лет до 20, начали нам говорить, что это их лошадь. "Какая вам разница, в каком она состоянии?", "делайте, что хотите", "наша лошадь, наш огород, вы какое право имеете здесь находиться?", - рассказала Александра Девятова.

Несмотря на это, девушки продолжают кормить Майами - так зовут животное. Проблемы только с подвозом воды. Жидкости в двух бочках на участке почти не осталось, да и та вперемешку с машинным маслом. Долго в таких условиях конь не протянет, говорит ветеринар. "Визуальный осмотр говорит, что животное истощено. Содержание ненадлежащее. Выпирание ребер, костей маклаков - все об этом говорит", - сказала Юлия Амосова, ветеринар.

"Хотя бы 2-3 раза в день воду надо давать. Лошади в день минимум 20 литров воды нужно. Большой разбег, конечно, в зависимости от температуры, от нагрузки лошади. Ну, минимум какой-то все равно должен быть", - отмечает Екатерина Илларионова, руководитель конного клуба.

Хозяева животного от комментария отказались. Тем временем уже нашлись желающие приютить Майами. А пока обеспокоенные братчане обратились в полицию.

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