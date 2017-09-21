Молодые люди устроили погром в "Сильвер Молле" 16:47, 21 сентября 2017 г.



ЧП в "Сильвер Молле". Сегодня ночью двое неизвестных незаметно проникли на территорию иркутского торгового центра после последнего сеанса кино. Они разбили витрины и выставочные фигуры. Подробности ЧП в следующем материале.

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Шокирующие кадры появились в интернете сегодня ночью. Двое молодых людей - парень и девушка - буквально громят "Сильвер Молл". "Двое молодых людей проникли в ТРК "Сильвер Молл". В результате чего причинили материальный ущерб: разбили две витрины и повредили фотозону. Сейчас ведется разбирательство, устанавливается материальный ущерб", - сообщил Александр Еремеев, старший смены охраны ТРК "Сильвер Молл".

Надпись под видео гласит: челлендж пройден! Оказывается, молодые люди выполняли специальное задание. Это определенное молодежное движение, так называемый "хайп". Его смысл в том, чтобы пощекотать себе нервы каким-то нестандартным для общественности поступком. Сейчас молодые люди задержаны. Какое наказанием грозит хулиганам, пока неизвестно.