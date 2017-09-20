Несанкционированную свалку обнаружили на берегу Ангары 18:48, 20 сентября 2017 г.



Свалка "китайского производства". В Иркутске неподалеку от одного из садоводств жители обнаружили горы мусора. Целлофановые пакеты с китайскими иероглифами и множество коробок из-под обуви усыпали берег Ангары.

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Пакеты, коробки, упаковка от вещей и обуви - все это завалило прибрежную зону неподалеку от Иннокентьевского моста. Житель садоводства "Прибрежное" Иван Елизаров заметил беспорядок недавно. "Здесь мы периодически отдыхаем, многие приезжают, отдыхают, рыбачат. Ну, конечно, это не может не возмущать. Честно говоря, я не знаю, куда именно обращаться с таким вопросом. Кто этот мусор будет убирать?" – сказал Иван Елизаров, житель СНТ "Прибрежное".

Местные жители предполагают, что свалку устроили продавцы расположенного поблизости вещевого рынка. Большая часть мусора - упаковка от китайских товаров. Горы растут с каждым днем. Мы пообщались с продавцами. О правилах уборки отходов здесь знает каждый, с этим строго. "У каждого своя территория, куда можно вывозить. Их даже контролирует начальство, когда они вывозят по территории мусор", - говорят продавцы.

А тех, кого никто не контролирует, все же постараются привлечь к ответственности городские власти. "Нашими специалистами будет сделан рейдовый выезд. Будет установлено количество отходов, складированных несанкционированно. В случае выявления виновного лица будет составлен протокол об административном нарушении и выдано предписание об уборке этой свалки. В случае отсутствия виновного лица, если это водоохранная зона, свалка будет ликвидирована за счет средств бюджета города Иркутска", - сообщила Наталья Шевченко, заместитель начальника экологической безопасности и контроля управления экологии администрации г.Иркутска.

Сообщения о подобных несанкционированных свалках можно отправлять в управление экологии администрации Иркутска.