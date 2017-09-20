Французский театр представит пьесу "Старший сын" иркутским зрителям

18:09, 20 сентября 2017 г.

"Старший сын" месье Сарафанова. Французскую версию знаменитой пьесы представляют сегодня на международном театральном фестивале. Театр "Бумажный кораблик" из Гренобля - первый во Франции коллектив, взявшийся за постановку Вампилова. Репетировать режиссер и артисты начали два года назад на Байкале. С тех пор спектакль полюбила французская публика, а вот иркутская сегодня увидит постановку впервые.

"Старший сын" звучит на французском. Когда Вампилов обивал пороги театров и мечтал, чтобы там поставили хотя бы одну его пьесу, он даже предположить не мог, что его произведения переведут на десятки языков мира, чтобы поставить на сотнях сцен. Театр "Бумажный кораблик" из Гренобля - первым во Франции взялся за творчество драматурга. О пьесе, которую в России знают все, во Франции даже не слышали. А впервые перевели ее на французский два года назад сами театралы. И поехали репетировать... в Иркутск. Первые реплики артисты произнесли на охлопковской сцене, а затем отправились на Байкал. Чтобы дышать тем же воздухом, что Вампилов и его персонажи. До этого дня спектакль играли только во Франции. Там постановку приняли очень тепло. "Конечно, именно такой случай вряд ли бы мог произойти во Франции. Но те ценности, о которых написана пьеса "Старший сын" - любовь, семья, правда, - они откликаются в сердцах французов. Поэтому они любят этот спектакль", - говорит Сириль Грио, режиссер спектакля "Старший сын", г.Гренобль.

Спектакль ставили для французских зрителей и самым сложным, признается режиссер Сириль Грио, было сохранить ее русский дух. Именно для этого в постановку решили добавить небольшие отрывки с русской речью. Выучить оригинальные строки для артистов не составило труда. Чего не скажешь о работе над характерами вампиловских героев. "Характер Бусыгина в пьесе выражен не слишком ярко, мне как актеру сложно дается внутренняя игра. Остальные характеры показаны более явно. Мы в спектакле следовали тексту Вампилова: у нас есть и комедийная, и драматическая линии", - сказал Этьен Ранже, актер, г.Гренобль.

Сегодня это месье Сарафанов и студент Бусыгин. Впервые в России и сразу на родине драматурга, на фестивале его имени. К слову, Вампилов не единственный русский автор в репертуаре театра. Есть еще Чехов, Пушкин, Володин. А сейчас режиссер мечтает поставить Довлатова. Уж слишком притягательная для французов эта загадочность русской души.

 

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